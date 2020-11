Usa: "Wp", ex ministro Difesa Cienfuegos torna in Messico in cambio di meno agenti Dea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'arresto aveva infatti innestato un dibattito in Messico sulla qualità della cooperazione con la giustizia Usa. A fine ottobre il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva trasmesso agli Stati uniti il "profondo disappunto" per non aver ricevuto informazioni sul caso. Un'azione portata avanti in forma "scritta e verbale", spiegava il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard promettendo che una volta passate le elezioni presidenziali Usa, il Messico avrebbe adottato nuove iniziative. "In primo luogo abbiamo garantito assistenza consolare al generale Cienfuegos, perché dobbiamo assicurarci che abbia un processo giusto e diritto alla difesa. In secondo luogo abbiamo trasmesso agli Stati uniti il nostro profondo malcontento per non essere stati informati e infine, valuteremo" l'opportunità di effettuare altre azioni "in funzione degli elementi che si presenteranno nel corso del processo". (segue) (Nys)