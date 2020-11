Etiopia: arrestati 76 militari di alto rango per tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia federale etiope ha annunciato l’arresto di 76 militari di alto rango, in maggioranza generali e colonnelli, per tradimento. Lo riferisce l’emittente etiope “Fana”. Gli arrestati sono accusati di essere coinvolti nell'attacco contro una base militare situata nella regione tigrina dove sono di stanza membri dell'esercito federale. Nei giorni scorsi il governo dell'Etiopia ha emesso mandati di arresto per le principali autorità del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), il partito al potere nell'omonimo Stato settentrionale contro il quale l'esercito federale conduce un'offensiva militare dallo scorso 4 novembre.(Res)