Cultura: Pier Francesco Pinelli nominato direttore del teatro di Roma

- Il consiglio d'amministrazione del teatro di Roma - Teatro Nazionale nella seduta odierna ha votato a maggioranza per la nomina di Pier Francesco Pinelli a direttore dello Stabile per il prossimo triennio, con il voto contrario del rappresentante Mibact. "A seguito della manifestazione pubblica di carattere non vincolante espressa lo scorso 20 luglio - si legge in una nota - la valutazione dei candidati è stata affidata a una commissione esterna, nominata dal consiglio di amministrazione, che ha proceduto, sulla base dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse, a una prima selezione delle domande pervenute, giungendo a individuare una rosa di tre professionisti idonei (ridottisi a due, dopo il ritiro preventivo di uno dei candidati), in possesso delle comprovate richieste competenze, da sottoporre al consiglio di amministrazione". (segue) (Com)