Cultura: Pier Francesco Pinelli nominato direttore del teatro di Roma (2)

- "La nomina, a seguito dell'esame dei cv, del progetto culturale presentato dai candidati e dal colloquio in remoto svoltosi in occasione della seduta del consiglio di amministrazione - prosegue il comunicato - si è orientata su una candidatura di prestigio e di rilevante esperienza gestionale nella direzione di imprese culturali pubbliche e private, quale quella di Pier Francesco Pinelli. Manager ed esperto di economia della cultura, Pinelli, romano, cinquantasette anni, già commissario straordinario e consigliere delegato della Fondazione istituto nazionale dramma antico (Inda), ha ricoperto incarichi dirigenziali in importanti istituzioni culturali e dello spettacolo nonché gestito come commissario il più grande programma di ristrutturazione e rilancio delle Fondazioni lirico sinfoniche ideato dal governo italiano, cui hanno avuto accesso 10 teatri tra cui l'Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, l'Arena di Verona, il teatro Massimo di Palermo e il Maggio Fiorentino per un totale di circa 350 milioni di euro di ricavi e 3.000 addetti". (segue) (Com)