Vaccini: Ats Milano, affermazione consigliera Rozza (Pd) non corrisponde al vero e procura allarme

- in merito al comunicato stampa del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia "vaccini: ats comunica ai medici che i vaccini sono esauriti", ATS Città Metropolitana di Milano risponde quanto segue: "L'affermazione della consigliera Rozza secondo cui in Ats Milano non sarebbero più disponibili vaccini non corrisponde al vero. Proprio in questi giorni sono stati distribuiti ai medici di medicina generale di Ats oltre 235mila vaccini, (in media 120-130 dosi aggiuntive per ogni medico) da destinare a i propri assistiti over 65 per la campagna vaccinale antinfluenzale. La "nota" menzionata nel comunicato è stata inviata dopo l'avvio della distribuzione di queste dosi: si tratta di un'indicazione ad usare i vaccini consegnati o in consegna senza effettuare ulteriori richieste di fornitura, dato che la rete distributiva non ha, attualmente, ulteriore disponibilità, che sono previste nelle prossime settimane. I medici, che fino a oggi hanno vaccinato oltre 125mila cittadini, possono quindi continuare le attività della campagna per i pazienti over 65. Si ritiene grave divulgare documenti tecnici senza comprenderne il significato e allo scopo di procurare allarme". (Com)