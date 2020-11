Covid: Berlusconi, pronti a valutare sì a scostamento bilancio per migliorare manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è disposta a valutare il "voto favorevole allo scostamento di bilancio e a migliorare con le proprie proposte per l’Italia una legge di bilancio minimalista, vecchia e inadeguata". Lo ha detto il presidente azzurro Silvio Berlusconi che ha partecipato via Zoom al Comitato di presidenza di Forza Italia. "A fronte di questo chiediamo però risposte efficaci all’emergenza sanitaria, all’emergenza economica, all’emergenza burocratica", ha aggiunto per poi elencare le richieste: "Sul fronte sanitario le chiusure non bastano: è necessario l’utilizzo immediato del Mes per potenziare le strutture ospedaliere e meglio retribuire il personale sanitario, ma anche per preparare la rete di distribuzione e di somministrazione del vaccino, appena sarà disponibile, in modo immediato, capillare e gratuito per tutti. A tal fine Forza Italia darà vita ad una raccolta di firme in rete per chiedere al governo di superare ogni esitazione". (segue) (Rin)