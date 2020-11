Lazio: Ciacciarelli (Lega), si continua a mistificare la verità dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si continuano ad effettuare consigli regionali su una piattaforma web non funzionante e certa stampa mistifica la realtà dei fatti. Il mio voto sulle variazioni di bilancio di Zingaretti è stato contrario". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Mi tutelerò per vie legali. Evidentemente - aggiunge - sono scomode le mie battaglie per mettere in luce tutte le magagne di Zingaretti e compagni sulla sanità". (Com)