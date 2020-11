Covid: Torino, sosta a pagamento sospesa fino al 28 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strisce blu congelate per un'altra settimana. Lo ha deciso ieri la sindaca Chiara Appendino, che ha firmato un'ordinanza ad hoc: la sosta a pagamento resta sospesa fino al 28 novembre (compreso). Prorogata così di 7 giorni la misura in vigore dall'inizio del mese, che sarebbe scaduta dopodomani, il giorno 21. Un provvedimento che riguarda solo gli stalli stradali, mentre restano a pagamento i parcheggi automatizzati (cioè a barriera) e quelli in struttura. Non cambia invece, almeno per il momento, la misura relativa alla Ztl centrale, che resta sospesa fino a martedì 24 novembre (compreso). In questo caso l'interruzione delle limitazioni, che era stata decisa lo scorso 26 ottobre, non riguarda le aree destinate al trasporto pubblico, quelle pedonali, il parco del Valentino e l'Area Romana. La sosta a pagamento era stata congelata lo scorso 5 novembre, nelle ore in cui entrava in vigore l'ultimo Dpcm, con il quale è stata istituita la «zona rossa» su tutto il Piemonte. Un provvedimento analogo a quello adottato dalla sindaca Appendino già la scorsa primavera, nei mesi del primo lockdown (oltre che nelle due settimane centrali di agosto, come accade ogni anno). L'obiettivo è lo stesso: agevolare chi, anche nei giorni delle limitazioni imposte dal governo, è costretto a muoversi in automobile. E, di conseguenza, limitare gli spostamenti - e dunque gli assembramenti - sui mezzi pubblici, dove il virus sembra avere vita facile. La prossima settimana il Comune farà un'ulteriore valutazione sulla sospensione della sosta a pagamento. Sulla base delle nuove misure anti-Covid (non è escluso che il Piemonte diventi zona arancione) deciderà se prorogarla ulteriormente o meno. (Rpi)