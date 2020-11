Balcani: Di Stefano a "Nova", sviluppo della regione è fondamentale per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della regione dei Balcani è fondamentale per l’Italia. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Noi come Italia abbiamo sostenuto lo sviluppo dell’area balcanica. Siamo stati protagonisti con il contingente italiano in Kosovo e lo siamo tutt’ora con Kfor. Abbiamo una grande presenza in termini di stabilizzazione della regione e sosteniamo l’adesione all’Ue dei Paesi balcanici in tutti i forum internazionali”, ha detto il sottosegretario. “Per noi è fondamentale lo sviluppo di quella regione. Crediamo che questi Paesi vadano incoraggiati a svilupparsi in un’ottica europea ed europeista perché sono i nostri vicini di casa: d’altronde in mezzo c’è solo l’Adriatico, l’estensione di mare più breve che c’è intorno alle nostre coste”, ha concluso il sottosegretario. (Les)