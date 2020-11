Diplomazia: East Med, Libia e Nagorno-Karabakh, Di Stefano illustra a “Nova” i principali temi della politica estera (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra area di tradizionale interesse per la diplomazia italiana sono i Balcani. “Lo sviluppo della regione dei Balcani è fondamentale per l’Italia”, ha sottolineato il sottosegretario agli Affari esteri. “Noi come Italia abbiamo sostenuto lo sviluppo dell’area balcanica. Siamo stati protagonisti con il contingente italiano in Kosovo e lo siamo tutt’ora con Kfor. Abbiamo una grande presenza in termini di stabilizzazione della regione e sosteniamo l’adesione all’Ue dei Paesi balcanici in tutti i forum internazionali”, ha detto il sottosegretario. “Per noi è fondamentale lo sviluppo di quella regione. Crediamo che questi Paesi vadano incoraggiati a svilupparsi in un’ottica europea ed europeista perché sono i nostri vicini di casa: d’altronde in mezzo c’è solo l’Adriatico, l’estensione di mare più breve che c’è intorno alle nostre coste”, ha concluso Di Stefano. (segue) (Res)