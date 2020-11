Kosovo: si accende il dibattito politico sul nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici devono cooperare per trovare una soluzione alla nomina di un nuovo presidente del Kosovo. Il Paese non dovrebbe indire nuove elezioni parlamentari per dirimere questo problema, come ha detto il presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, in un'intervista a “RTV21”. Secondo Mustafa, i colloqui per la carica di presidente si sono svolti anche prima che Hashim Thaci fosse costretto a recarsi all'Aia per rispondere alla convocazione del Tribunale speciale per i crimini commessi dall’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Abbiamo discusso di questo problema anche prima che il presidente Thaci e il leader del Partito democratico del Kosovo, Kadri Veseli, si recassero all'Aia. Abbiamo cercato di trovare una soluzione che includesse una comunicazione e una discussione più ampie sulla carica di presidente in modo che questo problema non ci conducesse a nuove elezioni", ha detto Mustafa. (segue) (Alt)