Kosovo: domani lancio "Antenna" della rete donne mediatrici nel Mediterraneo

- E' in programma domani l'evento per il lancio dell'Antenna in Kosovo della rete delle donne mediatrici del Mediterraneo (Mediterranean women mediators network, Mwmn). Alla conferenza virtuale per il lancio dell'evento, come riferisce l'ambasciata italiana in Kosovo tramite Twitter, parteciperà anche la vice ministra degli Esteri Marina Sereni. Il titolo dell'evento in programma domani dalle 10 è "Richiedendo tempo; donne, pace, sicurezza e giustizia in Kosovo e oltre". L’Italia riafferma in questo modo il suo costante impegno nella promozione dell’uguaglianza di genere, in coincidenza del 20mo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'Onu che ha istituito l’agenda "Donne, Pace e Sicurezza". Nel 2017, nell’ambito del mandato in Consiglio di sicurezza, l'Italia ha istituito il network Mwmn, una rete composta da un gruppo di donne provenienti da oltre 20 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con esperienza o conoscenza in materia di mediazione, risoluzione dei conflitti, diritti civili e politici. Tale rete si è progressivamente consolidata in diversi Paesi della regione grazie all’apertura delle "Antenne" locali a Cipro e in Turchia nel 2019, a cui seguirà domani quella in Kosovo. (Kop)