Kosovo: presidente ad interim Osmani, con Biden gli Usa sono guidati da un grande amico del Paese (2)

- Come senatore alla fine degli anni Novanta, Biden è stato un forte sostenitore dell'intervento degli Usa e della Nato nella guerra del 1998-1999 in Kosovo. La stampa di Pristina osserva tuttavia che l'approccio di Biden potrebbe cambiare rispetto a quello del presidente Donald Trump, che ha puntato a far trovare un "accordo rapido" tra Kosovo e Serbia concentrandosi anche sulle priorità degli Stati Uniti nella regione (come sul 5G o sul riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele da parte dei due Paesi balcanici). "Non possiamo solo andare avanti, senza guardare a quella che è la posizione della nuova amministrazione su questi punti", ha commentato Osmani. Riguardo le dimissioni di Thaci, la presidente ad interim ha parlato di "maturità istituzionale" del Kosovo e di "una straordinaria volontà di collaborare con la giustizia". Osmani ha voluto distinguere tuttavia i crimini commessi dai kosovari da quelli dei serbi, evidenziando che "non ci può essere un'equivalenza morale" tra gli eventuali illeciti commessi da alcuni individui e quelli orchestrati "dall'apparato statale della Serbia". (Kop)