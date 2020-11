Kosovo: domani nuova udienza per Thaci al Tribunale speciale Uck dell'Aia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa prima fase del giudizio è quindi nelle mani del giudice francese Guillou, che vanta già diverse esperienze internazionali essendo stato in precedenza capo del gabinetto del presidente del Tribunale speciale per il Libano. Successivamente, in vista del giudizio finale, il caso dovrebbe essere affidato ad un panel di tre giudici nell’organico del Tribunale speciale, tra cui potrebbe esserci anche l’italiano Emilio Gatti. L’avvocato di Thaci ha quindi subito chiesto la liberazione dell’ex presidente in attesa del giudizio, osservando che il suo assistito è stato descritto persino da Joe Biden come “il George Washington del Kosovo”. Hooper ha inoltre chiesto al Procuratore speciale cosa ne è delle accuse di traffico di organi che hanno determinato l’istituzione del Tribunale speciale. “Dove sono le accuse di traffico di organi, in quanto queste sono molto importanti per la creazione di questo Tribunale ?”, ha dichiarato in aula il legale britannico in riferimento al rapporto Dick Marty, pubblicato nel 2011 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Questo rapporto accusa l’Uck di trattamenti disumani e di traffico internazionale di organi: secondo quanto contenuto nel documento, infatti, in una clinica nella località albanese di Fushe-Kruje ci sarebbe stato il trapianto degli organi di alcuni prigionieri di guerra per la loro vendita all’estero. Secondo quanto osservato dall’avvocato di Thaci, queste accuse a suo tempo decisive per la creazione del Tribunale, non sarebbero invece contenute nei documenti presentati in giudizio dalla Procura speciale. (segue) (Kop)