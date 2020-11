Kosovo: governatore Banca centrale, calo Pil del 7,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kosovo registrerà un calo del 7,2 per cento nel 2020 a causa del Covid-19. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale kosovara, Fehmi Mehmeti. Parlando in conferenza stampa insieme al premier kosovaro Avdullah Hoti ed al ministro dell'Economia Hykmete Bajrami, il governatore ha assicurato che la Banca centrale sosterrà le politiche del governo nonostante le difficoltà legate alle restrizioni per la pandemia. (Kop)