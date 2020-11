Kosovo: Procura speciale per crimini Uck, processo Thaci nel giugno 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Tribunale speciale dichiarerà responsabili solo le persone per i crimini che hanno commesso individualmente, e non condannerà alcun gruppo etnico, organizzazione o comunità”, ha spiegato ad “Agenzia Nova” la portavoce del Tribunale speciale Uck aggiungendo: “Ciò significa che le persone che hanno pianificato, istigato, ordinato, commesso, o in qualsiasi modo aiutato nei crimini di guerra o nei crimini contro l’umanità, nell’ambito dell’area geografica e temporale sotto il mandato del Tribunale, possono essere giudicati. E questo include anche i superiori che non hanno impedito o non hanno punito gli autori dei crimini che erano loro subordinati”. (segue) (Kop)