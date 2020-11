Covid: Speranza, senza sacrifici non si può piegare curva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli dei sacrifici chiesti agli italiani, ma sono indispensabili perché senza, la curva dei contagi non si può piegare". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci. Per il ministro "sono sacrifici per salvare la vita delle persone e allentare la pressione sui nostri medici e le nostre strutture sanitarie". In ogni modo "non bisogna mettere in contrapposizione il tema della salute e quello dello sviluppo economico: solo quando avremo vinto contro il virus il nostro Paese potrà ripartire. Le misure sono le premesse per una ripartenza", ha concluso. (Rin)