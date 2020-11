Omicidio ex calciatore: confermato in Appello l'ergastolo a Rullo e Biancarello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Rullo e Antonia Biancaniello sono stati condannati all'ergastolo anche in Appello per l'omicidio dell'ex calciatore del Brugherio Calcio, Andrea La Rosa. È quanto ha deciso la Corte d'Assise di Appello di Milano accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Maura Ripamonti che avevano chiesto di confermare la pena, già inflitta in primo grado, per la madre e il figlio, accusati di omicidio aggravato da premeditazione e crudeltà, occultamento e soppressione di cadavere di La Rosa e del tentato omicidio della moglie di Rullo, Valentina Angotti. I giudici, presieduti da Giovanna Ichino, hanno inoltre condannato Rullo a 6 mesi di isolamento diurno, non accogliendo la richiesta di 12 mesi per lui e di 10 per Biancaniello avanzata dai rappresentati della pubblica accusa. Il deposito delle motivazioni avverrà entro 60 giorni. (segue) (Rem)