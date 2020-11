Sociale: Bordoni (Lega), pandemia ha reso più visibili elementi disuguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme lanciato da Save the Children, denuncia un fatto gravissimo: in Italia entro la fine dell'anno 1 milione e 140 mila ragazze rischiano di ritrovarsi tagliate fuori dallo studio, dal lavoro e da percorsi formativi". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni in relazione da quanto emerge dall'XI edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia 'Con gli occhi delle bambine', elaborato da Save The Children. "Dopo lo scoppio della pandemia - aggiunge - la didattica a distanza ha reso piu' visibili alcuni elementi di disuguaglianza. Non c'e' dubbio, la parte piu' fragile, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale, ha avuto piu' difficolta' e purtroppo sono fragilita' e debolezze accumulate negli anni". "Il Comune di Roma inizi a dare dei segnali concreti potenziando il settore della formazione professionale che consente di arginare la dispersione scolastica. Bisogna tornare ad investire per innalzare la qualità complessiva della tutela dei nostri ragazzi e in particolare dei bambini", conclude Bordoni. (Com)