Roma: Di Egidio (Iv), ennesimo autobus a fuoco, Raggi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo autobus a fuoco oggi a Roma Nord, in via dei Colli della Farnesina, per fortuna senza feriti. La vettura era in servizio da 15 anni. E menomale che Atac, a detta della Raggi, è un modello di buon funzionamento del pubblico a cui ispirarsi". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva nel Municipio Roma VII. "Roma vanta il triste record nazionale per autobus in fiamme. Dopo oltre due anni di allarmi, cosa aspetta la Raggi ad intervenire? Che succeda una tragedia?", conclude. (Com)