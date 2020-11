Covid: Gentiloni, città epicentro della crisi ma anche frontiera innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città sono epicentro della crisi, ma anche la frontiera dell'innovazione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all'assemblea annuale dell'Anci. "La crisi si è andata concentrando sempre di più nel settore dei servizi e in modo particolare in quei servizi in cui il contatto con le persone è fondamentale", ha detto. "Una crisi che si concentra nei servizi è abbastanza senza precedenti" e "tutta l'importanza di questo settore nella nostra economia può rendere più lenta e graduale la ripresa nel tempo", ha aggiunto. Gentiloni ha sottolineato che una crisi che colpisce i servizi non è come una compressione nel campo industriale o di consumi. "Non è che i cittadini faranno il doppio di vacanze o gli alberghi si riempiranno il doppio", ha chiarito. Quindi le città diventano "epicentro della crisi", ma anche "frontiera dell'innovazione". (Beb)