- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) "sta in piedi sulla base di una letterina di due commissari che hanno detto 'ci pensiamo noi'". Lo ha detto il deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento alla presentazione del libro "Addio mascherine" di Davide Giacalone. Il Mes non ha "alcun valore giuridico", ha aggiunto.(Rin)