Imprese: Di Maio, a inizio 2021 campagna di rebranding per espansione sui mercati

- Una campagna di rebranding per l'Italia partirà a inizio 2021. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all'Assemblea annuale dell'Anci. "Durante la pandemia abbiamo intensificato la nostra azione per favorire l'internazionalizzazione e il Made in Italy", ha detto. "Abbiamo siglato un patto per l'export tra istituzioni e imprenditori col quale abbiamo già erogato 3 miliardi di euro solo nel 2020 alle imprese. Uno stanziamento mai hai visto sull'export in precedenza. Abbiamo iniziato a lavorarci sin da aprile di quest'anno proprio perché il nostro obiettivo era da un lato attutire le conseguenze della pandemia e dall'altro prepararci già a rilanciare le espansione sui mercati internazionali", ha sottolineato. "Questa espansione la sosterremo con una campagna di rebranding del Paese che prenderà il via a inizio 2021", ha spiegato Di Maio sottolineando come questa campagna sarà sviluppata attraverso l'innovazione, la digitalizzazione applicata alle fiere, il rafforzamento dell'e-commerce, un migliore posizionamento dei prodotti sulla grande distribuzione, il miglioramento della capacità di perseguire operazioni di promozione integrata. Citando alcuni dati per l'export, il ministro ha spiegato che a settembre del 2020 "l'Italia ha registrato più 2,1 per cento di export rispetto al 2019, con un dato disaggregato che è 2,8 per cento per i Paesi fuori dall'Unione europea con +33 per cento in Cina e +11 per cento degli Stati Uniti e +1,4 per cento nei mercati europei. Quindi, è una strategia che sta funzionando con valori positivi nell'anno in cui gran parte dei dati sono negativi", ha concluso il titolare della Farnesina.(Beb)