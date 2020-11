Lavoro: ministero, prosegue confronto su Rider, il 24 novembre focus su caporalato digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il tavolo sui Rider. Nell’incontro odierno - riferisce una nota del dicastero - il ministro Catalfo ha illustrato alle parti sociali il contenuto del decreto con il quale nei giorni scorsi ha istituito l’Osservatorio permanente in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali del quale fanno parte Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative italiane per la parte datoriale e Cigl, Cisl, Uil, Ugl e RidersXiDiritti per quella sindacale. Il confronto proseguirà con 3 diversi approfondimenti: uno sul caporalato digitale, in calendario martedì 24 novembre, un altro per la sottoscrizione di un protocollo Covid-19 per tutelare la salute e la sicurezza dei ciclofattorini (3 dicembre) e, infine, quello per agevolare il dialogo fra le parti e garantire ai rider l’effettività dei diritti minimi inderogabili sanciti dalla legge (9 dicembre). Catalfo ha anche annunciato ad Assodelivery e sindacati l’imminente pubblicazione di una circolare ministeriale esplicativa del dettato normativo. (Com)