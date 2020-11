Decreto Migranti: Bernini (FI), stop quote decisione insensata e fuori dal tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha "appena messo in guardia i governi dal rischio concreto che i posti di lavoro persi per l’emergenza Covid non tornino più, ma la maggioranza ha deciso di eliminare dal decreto Sicurezza le quote massime per il lavoro regolare degli stranieri. Una misura ideologica senza senso e fuori dal tempo, perché quando finirà il blocco dei licenziamenti alla marea di disoccupati italiani si aggiungeranno gli immigrati surrettiziamente regolarizzati dal Pd". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com)