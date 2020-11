Messico-Usa: ministero Esteri su ex ministro Difesa Cienfuegos, prova di rapporti bilaterali solidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della giustizia Usa di ritirare le accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro contro Salvador Cienfuegos, ex ministro della Difesa del Messico arrestato a metà ottobre in California, è prova della "solidità delle relazioni bilaterali" e della fiducia che la Casa Bianca ripone nella giustizia del paese latino. Lo scrive il ministero degli Esteri del Messico poco dopo che la giudice Carol Amon ha accolto le richieste trasmesse martedì sera dal Dipartimento di Giustizia. Un passaggio che permetterà che Cienfuegos possa essere giudicato in patria. "Questa decisione, in linea con la Dichiarazione congiunta dei procuratori generali di entrambi i paesi, è una prova della solidità delle relazioni bilaterali e della fiducia del governo Usa nelle istituzioni e nella giustizia messicane", ha scritto il ministero in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)