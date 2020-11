Messico-Usa: ministero Esteri su ex ministro Difesa Cienfuegos, prova di rapporti bilaterali solidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amon, riportano i media regionali, ha ritenuto che non esistono "prove o sospetti" che il Messico non voglia dare seguito alle indagini nei confronti dell'ex ministro. Il procuratore del tribunale di New York ha da parte sua confermato alla giudice che la richiesta del dipartimento di Giustizia è frutto di un accordo tra il governo del Messico e lo stesso procuratore generale, William P. Barr. L'intesa prevede che Cienfuegos sia rimandato al più presto in Messico e che le accuse a suo carico siano automaticamente rimosse una volta superata la frontiera. Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha da parte sua assicurato che il generale tornerà in patria - scortato dall'Us Marshall Service - in condizione "di libertà". Starà poi alla procura messicana "definire il percorso processuale da seguire". (segue) (Mec)