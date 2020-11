Inps: su immobili Istituto rappresentazioni false a "Fuori dal coro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comportamento consapevolmente scorretto nel metodo e nel merito è quello messo in atto dalla trasmissione "Fuori dal Coro" nella puntata del 17 novembre in merito alla gestione di immobili dell’Inps. Lo riferisce una nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. La direzione centrale del Patrimonio dell’Inps replica infatti che, innanzitutto, sono state erroneamente citati e illustrati come proprietà dell’Istituto tutti immobili già da due anni ceduti al fondo immobiliari chiuso i-3 Silver di Invimit Sgr Spa: la ex colonia Alberoni di Venezia, Villa Pullè di Verona, l’ex convitto femminile di Spoleto, l’ex casa di soggiorno di Giulianova, l’ex convitto femminile di Spoleto, l’ex casa per ferie di Fano e l’ex colonia di Lerici. Inoltre, riguardo la situazione dell’ex colonia montana Monteluco di Spoleto si è voluto artatamente presentare immagini non attuali e di degrado, mentre le immagini di oggi avrebbero rappresentato i fatti e dimostrato lo stato reale dei lavori di bonifica e pulizia della struttura, realizzati da mesi e in vista della cessione della stessa. (segue) (Com)