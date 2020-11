Inps: su immobili Istituto rappresentazioni false a "Fuori dal coro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come per altre situazioni rappresentate - puntualizza l'Inps - la trasmissione non ha voluto tener conto delle informazioni aggiornate, ma ancor più gravemente ha distorto la rappresentazione dell’attualità, inducendo il pubblico ad una falsa percezione e orientando speculazioni indebite sull’operato dell’Istituto, che è invece improntato a una corretta e vigile gestione delle risorse pubbliche. Da diversi anni l’Inps ha progressivamente dismesso gran parte del patrimonio immobiliare (anche proveniente da altri enti previdenziali confluiti nell’Istituto), cedendo sul mercato e valorizzando a vantaggio dei conti pubblici quanto possibile. È inoltre utile ricordare che, degli attuali immobili di categoria "residenziale" ancora presenti nel patrimonio dell’ente, circa la metà è costituito da "unità secondarie" (cantine, box, soffitte) dal valore di mercato estremamente marginale. Sul fronte dei beni strumentali, la gestione è da anni impostata all’ottenimento di risparmi con il progressivo trasferimento in tali strutture degli uffici dell’Istituto ovunque sia possibile e funzionale alle attività sul territorio, percorso sul quale l’attuale gestione ha impresso una forte accelerazione. (Com)