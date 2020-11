Grecia-Turchia: Mitsotakis, pronti ad arbitrato internazionale se Ankara non aprirà a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Turchia non accetterà l'apertura di un dialogo con la Grecia per risolvere le questioni aperte, Atene intende rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel corso del suo intervento alla 66ma sessione annuale online dell'Assemblea parlamentare della Nato. "Come ho detto molte volte quest'anno, la Grecia e la Turchia dovrebbero parlare e, se non siamo d'accordo, allora dovremmo risolvere le nostre controversie facendo appello alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia e lasciare che lo Stato di diritto prevalga", ha dichiarato. Mitsotakis ha ribadito ul suo impegno per un dialogo sincero e in buona fede con la Turchia, tenuto in un contesto di reciprocità. Il premier greco ha sottolineato di attendere da tempo che la Turchia mostri questo "spirito di reciprocità" e ha avvertito che "se i nostri appelli al dialogo restano senza risposta, sarà inevitabile che l'Unione europea prenda provvedimenti per salvaguardare il proprio interessi e gli interessi dei suoi Stati membri ".(Gra)