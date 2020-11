Urbanistica: Campidoglio: entro prossima settimana primi certificati con sistema telematico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno rilasciati entro la prossima settimana i primi certificati in sanatoria di pratiche di condono presentate attraverso la piattaforma tecnologica Sue - Servizi unificati per l'edilizia. L'obiettivo è l'implementazione del sistema nel suo complesso. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Prosegue quindi la semplificazione delle procedure attraverso la piattaforma tecnologica Sue - Servizi unificati per l'edilizia, attivata nei mesi scorsi, che consente di usufruire telematicamente, attraverso un unico punto di accesso e con un accreditamento unico, di tutti i servizi disponibili per il settore dell'edilizia. (segue) (Com)