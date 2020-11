Covid: Di Maio, avremo superato pandemia quando coglieremo opportunità dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrà dire di aver superato definitivamente la pandemia non solo quando si sarà fuori dall'emergenza sanitaria, ma quando si saranno colte le opportunità che questo momento storico ha offerto per porre rimedio a carenze strutturali. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, all'assemblea annuale dell'Anci. "Le città offrono opportunità di lavoro, concentrano servizi e tipologie di attività altrove più rari o non disponibili, smistano i flussi delle merci e delle persone. Tutto questo esercita una forte pressione sul territorio e sulle risorse. Per essere modelli vincenti le città dovranno progredire nell'impiego di strumenti digitali, nei piani di mobilità integrata e sostenibile, nella gestione della densità urbana, nella pianificazione intelligente delle strutture e degli spazi pubblici, della loro accessibilità fisica e virtuale, nell'efficienza energetica del territorio, nella partecipazione alla comunità cittadina, alla governance quotidiana del luogo in cui vivono", ha dichiarato Di Maio. "L'Italia con i suoi comuni e le sue Regioni rappresenta un modello di autonomia amministrativa impegnata nelle politiche climatiche e ambientali" con "tantissimi casi virtuosi" che devono diventare "la regola", ha aggiunto. Di Maio si è detto "convinto che vada allargato il concetto di smart city a tutti i Comuni" e ha spiegato che il governo sta "lavorando per un grande programma pubblico di innovazione urbana, Smart Italy". Secondo Di Maio bisogna accelerare la digitalizzazione dei territori e quando la pandemia sarà "sotto controllo" l'obiettivo sarà "promuovere un nuovo modello socio-economico" che attragga talenti e imprese. (segue) (Beb)