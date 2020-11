Egitto: ministero Esteri respinge dichiarazione Francia su arresto attivista Bashir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Egitto ha respinto una dichiarazione resa dalla Francia riguardo alla detenzione di Mohamed Bashir, direttore dell’Iniziativa egiziana per i diritti della persona (Eipr), arrestato due giorni fa dopo aver tenuto nei giorni scorsi una serie di incontri con vari ambasciatori europei e stranieri. Lo riferisce un comunicato della diplomazia del Cairo. Criticando il comunicato francese, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, l’ha definito “un’intrusione negli affari interni dell’Egitto e un tentativo di influenzare il corso delle inchieste, con un cittadino egiziano incriminato in uno dei casi supervisionati dall’autorità giudiziaria egiziana”, aggiungendo che tale critica giunge “in base al principio di non interferenza o commento riguardo a un procedimento legale, come avviene in molti paesi, inclusa la stessa Francia”. Hafez si è rammaricato del fatto che “il ministero degli Esteri francese non rispetti le leggi egiziane, e difenda un ente illegale della società civile; perché l’Eipr è autorizzato in quanto compagnia, ma pratica altre attività, violando la legge 149”. Lo Stato egiziano, prosegue Hafez, rispetta il principio della sovranità della legge e dell’eguaglianza. Il lavoro, in qualsiasi attività, dev’essere regolato per legge, e in virtù di tale legge bisogna rendere conto di qualsiasi violazione”. Secondo il portavoce nessuno, in Egitto, gode dell’immunità al riguardo. Hafez ha anche ribadito la necessità di rispettare la sovranità nazionale, e di non interferire negli affari interni di altri paesi. L’attivista Bashir è stato arrestato due giorni fa, dopo aver tenuto nei giorni scorsi una serie di incontri con vari ambasciatori europei e stranieri. (Cae)