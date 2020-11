Uruguay-Italia: Italian design day 2020 a Montevideo, focus su costruzione in legno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura, l'ambasciatore d'Italia Giovanni Iannuzzi, nel dare il benvenuto ai partecipanti, ha sottolineato il legame tra bellezza, design e industria, che ha reso i prodotti e le opere italiane conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Per le autorità locali, sono intervenuti il ministro dell'Allevamento, Agricoltura e Pesca, Carlos Uriarte, la ministra dell'Edilizia Pubblica, Irene Moreira, e il sottosegretario all'Industria, Energia e Miniere, Walter Verri, i quali hanno segnalato il grande interesse delle istituzioni uruguaiane a sviluppare l'edilizia in legno, anche alla luce dell'esperienza italiana. In particolare, il ministro Uriarte ha ricordato la grande disponibilità di materia prima nel Paese, mentre il sottosegretario Verri ha menzionato i recenti provvedimenti normativi per incentivare l'industria nazionale del legno. Da parte sua, la ministra Moreiro ha ribadito l'impegno del suo dicastero nella pianificazione di nuovi alloggi sociali, per i quali il legno e le nuove tecnologie costituiscono un'opportunità per ridurre i tempi di costruzione e i costi, aumentando contestualmente l'efficienza energetica degli edifici. Al termine della sessione di apertura, il decano della facoltà di architettura, design e urbanismo dell'Università della Repubblica, Marcelo Danza, ha presentato lo stato della ricerca sulla costruzione in legno in Uruguay, ricordando gli importanti contributi del mondo accademico negli ultimi anni. (segue) (Com)