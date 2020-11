© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntsmenti previsti per domaniCOMUNEIl Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo partecipa al dibattito promosso da Urbanpromo "La cultura rigenera”.,diretta streaming sulla webtv radio del Comune di Milano (ore 10.00 – 13.00)Il Consiglio comunale si riunisce in videoconferenza. Dopo gli interventi “liberi” dei consiglieri comunali (ex art. 21) il programma dei lavori prevede la discussione per l'Approvazione del Regolamento per la qualità dell'aria.Diretta streaming sul sito http://milano.videoassemblea.it/. (ore 15.30)REGIONEForum Regionale per lo Sviluppo sostenibile che prevede una serie di momenti di approfondimento, confronto e dialogo "La sostenibilità, sfida per le istituzioni", moderato da Daniele Manca vicedirettore del Corriere della Sera, intervengono il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra. (Ore 9.30) “Dopo il lockdown, nuovi impegni verso la Strategia Regionale per la sostenibilità”. Moderati da Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, interviene l assessore all'ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il presidente di PoliS-Lombardia Leonida Miglio, il portavoce di AsvisEnrico Giovannini, la Rettrice dell'Università Milano Bicocca Giovanna Iannantuoni, il Presidente della Fondazione Sodalitas Enrico Falck, l'amministratore delegato di Ricerca Sistema Energetico Maurizio Delfanti, il vicepresidente del Circular Economy Network e Co-fondatore dell'Organization for Climate and Circular Economy Luca dal Fabbro e Giorgio Vacchiano Ricercatore e docente in Gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano. (Ore 10.20)in streaming su svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forumVARIELombardia digital summit intervengono, tra gli altri, Massimiliano Salini, Commissione Industria, Ricerca e Energia, Parlamento Europeo; Fabrizio Sala, Vice Presidente e Assessore per la Ricerca, Innovazione e Università, Regione Lombardia; Alessandro Picardi, Vice Presidente Esecutivo, Tim; Armando Brunini, Amministratore Delegato, Sea Aeroporti Milano; Andrea Gibelli, Presidente, Ferrovie Nord Milano – FNM e Presidente, Associazione Trasporti – Asstra; Renzo Iorio, Ceo, Nugo – Gruppo Ferrovie dello Stato; Giulio Gallera, assessore al Welfare, Regione Lombardia; Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente e clima, Regione Lombardia; Elena Jachia, Direttore area ambiente, Fondazione Cariplo; Mirella Liuzzi, Sottosegretario di Stato, Ministero dello Sviluppo Economico; Nicoletta Mastropietro, Chief Information Officer, Leonardo; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato, TIM e Vice Presidente, Confindustriain diretta streaming su lombardiadigitalsummit.it (dalle ore 9.10)Presentazione dell'iniziativa "Sostegno al Terzo Settore" rivolto agli Enti del Terzo Settore attivi in Lombardia, promosso da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet Lombardia e altri, con Carlo Messina Ceo Intesa Sanpaolo, Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo, Attilio Rossato Presidente CSVnet Lombardia e altriin diretta streaming su fondazionecariplo.it (ore 10.00)Conferenza stampa di AmCham Italy per la presentazione del White Paper "La centralità della relazione transatlantica per il settore Aerospace & Defense", con un intervento del ministro della difesa, Lorenzo Guerini.in diretta streaming su amcham.it (ore 11.00)Conferenza stampa della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano c "Covid-19: nuovo studio rivela la presenza del virus Sars-CoV-2 nel periodo pre-pandemico in Italia", con Marco Votta, Presidente Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e altriin diretta streaming sul sito dell'Istituto (ore 11.30) (Rem)