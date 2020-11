Usa: "Wp", ex ministro Difesa Cienfuegos torna in Messico in cambio di meno agenti Dea (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta del primo caso di un alto graduato delle Forze armate messicane collegato dalla giustizia ai reati di narcotraffico. Il caso più emblematico è quello di Jesus Gutierrez Rebollo, capo della task force antidroga, arrestato nel 1997 e condannato a 40 anni di carcere per legami con Amado Carrillo Fuentes, il boss noto col soprannome del "Signore dei cieli". Nei mesi scorsi erano stato arrestati negli Usa altri due ex alti funzionari, sempre con imputazioni di presunta connivenza con trame criminali, Cesar Duarte, già governatore dello stato di Chihuahua, e Genaro García Luna, ex ministro della Sicurezza sotto il governo di Felipe Calderón (2006-2012). L'arresto di Cienfuegos era stato confermato nella notte del 14 ottobre dal ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. "Sono stato informato dall'ambasciatore Cristoph Landau degli Usa che l'ex ministro della Difesa nazionale, il generale Salvador Cienfuegos Cepeda, è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles, California", ha scritto su Twitter Ebrard segnalando che al militare verrà prestata l'assistenza consolare cui ha diritto. (Nys)