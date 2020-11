Covid: in Lombardia 182 morti, 7633 nuovi positivi e 11935 guariti/dimessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia su 38100 tamponi effettuati oggi sono i 7.633 i nuovi positivi, con un rapporto pari al 20 per cento mentre sono 182 i decessi. È quanto emerge dal consueto rapporto pubblicato dalla regione che riferisce anche degli aumernti dei ricoveri: sono infatti cresciuti di 9 unità i pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 903, mentre nei reparti covid si trovano oggi 8323 persone, 172 più di ieri. I guariti/dimessi sono 11.935. (Rem)