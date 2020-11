Perù: promulgata legge che consente nuovo prelievo da fondi pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge dall'ultimo Global economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) il Perù chiuderà il 2020 con un calo del 13,9 per cento del prodotto interno lordo (Pil), rispetto alla crescita del 2,2 per cento registrata nel 2019. Per il 2021 il Fondo prevede una crescita del 7,3 per cento. Si tratta del calo maggiore stimato a livello regionale, inferiore solo alla contrazione prevista per il Venezuela (-25 per cento), che versa da anni in una grave crisi politica ed economica. (segue) (Mec)