Lavoro: Cgil su Rider, bene disponibilità a dialogo, ma obiettivo resta allargamento tutele salariali e normative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo apprezzamento sia per la disponibilità dimostrata dal ministero a proseguire il confronto, già martedì prossimo, sul tema del contrasto al caporalato, sia per l'apertura di Assodelivery a costruire un dialogo strutturato, a partire dalla tutela della salute e sicurezza dei rider durante l'attuale fase di emergenza sanitaria". Lo afferma in una nota Cristian Sesena, responsabile Area mercato del lavoro e della contrattazione Cgil nazionale. "L'obiettivo del tavolo però - sottolinea il dirigente sindacale - deve restare il riconoscimento di diritti e tutele ai ciclofattorini, attraverso il perfezionamento di un'intesa che apporti migliorie immediatamente esigibili da tutti i lavoratori. Va innanzitutto affrontata un'emergenza salariale, che si è aggravata con la sottoscrizione dell'accordo Ugl - Assodelivery, abolendo il modello del cottimo per determinare la retribuzione oraria". (segue) (Com)