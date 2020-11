© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, conclude Sesena "è opportuno che sul tema della sicurezza si apra un'interlocuzione seria, nel solco del protocollo interconfederale del 24 aprile, garantendo la possibilità per i rider di eleggere i propri rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza". Le parti sono state invitate dal ministero ad approfondire questi temi per poi tornare in sede istituzionale a partire dal prossimo 3 dicembre. (Com)