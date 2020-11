Sanità: Carnevali (Pd), ok unanime a mozione su tumori è Piano per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione unanime in commissione Affari sociali alla Camera della risoluzione per i pazienti oncologici rappresenta "l’uscita da un silente dibattito e rinforza gli impegni del governo". Lo dichiara in una nota la capogruppo democratica della commissione Elena Carnevali. "Sottoscritta da tutte le forze poitiche per garantire un nuovo piano nazionale - continua la deputata - promuovere e coordinare le reti oncologiche regionali, così come ammodernare le dotazioni strumentali e tecnologiche, finanziarie la ricerca scientifica biomedica e transnazionale ed sostenere il programma europeo. Continuità di cura e assistenza domiciliare, temedicina e la presenza del supporto psicologico nelle varie fasi. Recuperare quel grave ritardo di screening, biopsie, visite che può mettere in pericolo la vita oltre che la qualità del decorso di malattia. Un ringraziamento va a tutte le associazioni e comunità scientifiche che mi hanno sostenuto in questo lavoro, non di retrospettiva ma che rappresenta - conclude Carnevali - un vero programma di salute pubblica perché la battaglia contro il cancro possiamo vincerla solo se quel diritto all’universalità sia esigibile in tutte le Regioni". (Com)