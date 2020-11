Russia-Azerbaigian: colloquio tra premier, focus su cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo azerbaigiano, Ali Asadov. Secondo quanto riferito in una nota dal governo russo, le due parti hanno discusso di progetti comuni nell'industria per le macchine agricole e dei prodotti farmaceutici. "I capi di governo hanno discusso questioni di attualità legate allo sviluppo del commercio e della cooperazione economica russo-azerbaigiana, prestando particolare attenzione alla realizzazione di progetti comuni nell'industria, nelle macchine agricole, nei prodotti farmaceutici e in altri settori", si legge nella nota. I due capi di governo hanno poi avuto uno scambio di opinioni sulle prospettive di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, tenendo conto delle decisioni sulla normalizzazione dei collegamenti di trasporto nel Caucaso meridionale. Inoltre, Mishustin e Asadov hanno discusso del programma dei contatti bilaterali sulla linea del governo. (Rum)