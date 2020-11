Medio Oriente: ministro Difesa Israele elogia ripresa accordi sicurezza con Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha elogiato la decisione dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) di riprendere la cooperazione nel settore della sicurezza con Israele, dicendo che la mossa giova sia agli israeliani che ai palestinesi. “Nelle ultime settimane ho dedicato notevoli sforzi per rinnovare la cooperazione in materia di sicurezza con i palestinesi. Ieri, dopo settimane di disconnessione, il coordinatore delle attività governative nei territori, il maggiore generale Kamil Abu Rukun, mi ha informato che l'Autorità palestinese era interessata a ripristinarli”, ha detto Gantz. "Il coordinamento è un interesse condiviso, benefico per la sicurezza dei cittadini israeliani e fondamentale per il benessere economico dei palestinesi. Nei prossimi giorni, metteremo in atto procedure per sostenere la ripresa del coordinamento", ha precisato. Infine, Gantz ha chiesto a Ramallah di riavviare i colloqui di pace con Israele. "Invito ancora una volta la leadership palestinese a tornare al tavolo dei negoziati, che è sia un interesse primario per la sicurezza israeliana che la via più promettente per un futuro più stabile e prospero per la nostra regione", ha concluso. (Res)