Violenza donne: Genovese a pm, se l'ho fatto, non è stata una cosa bella

- Se ho fatto quello che mi viene contestato, non è stata una bella cosa. È, in sintesi, quanto avrebbe sostenuto oggi Alberto Genovese ai pm di Milano Maria Letizia Mannella (aggiunto) e Rosaria Stagnaro e il capo della squadra mobile Marco Calì. Inizialmente l'imprenditore 43enne, accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesione ai danni di una 18enne e detenzione e cessazione di sostanze stupefacenti, aveva chiesto di rinviare l'interrogatorio ma quando il pm Stagnaro gli ha spiegato che le uniche possibilità erano avvalersi della facoltà di non rispondere o di replicare alle domande degli inquirenti, Genovese ha scelto la seconda opzione.(Rem)