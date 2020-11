Russia: da oggi al 29 novembre a Mosca il Festival del cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 29 novembre a Mosca, sotto il patrocinio dell’ambasciata d’Italia a Mosca e con il sostegno dell’Istituto italiano di cultura, si terrà il settimo festival del cinema italiano Riff. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Il programma prevede circa 20 film: commedie e drammi, film leader al box office e opere di giovani registi, ancora poco noti in Russia, documentari e cortometraggi. Il festival sarà inaugurato con la commedia del famoso trio italiano Aldo, Giovanni e Giacomo “Odio l’estate”. Un’altra commedia da non perdere è il film dei noti comici italiani Salvo Ficarra e Valentino Picone “Il primo Natale”, che ha vinto il premio “Davide di Donatello” (David dello Spettatore) e ha sbancato il botteghino in Italia. La traduzione di questi film in lingua russa, nonché dei due film di Federico Fellini inseriti nel programma del festival per celebrare il 100mo anniversario del grande regista, è stata realizzata grazie ad un contributo del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il festival si terrà presso il cinema “Karo 11 Oktiabr". Per conoscere l’orario delle proiezioni cliccare qui.(Res)