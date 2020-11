Covid:Asst Giovanni XXIII di Bergamo aumenta i posti letto all'ospedale in fiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione medica di questi letti aggiuntivi è affidata a Marco Rizzi, direttore delle Malattie infettive del Papa Giovanni. La direzione infermieristica e il personale infermieristico sono in via di definizione e reclutamento sotto la supervisione di Simonetta Cesa, direttore Direzione professioni sanitarie e sociali dell'Asst Papa Giovanni XXIII. L'Asst Papa Giovanni mette a disposizione nel presidio medico avanzato della Fiera di Bergamo non solo medici e infermieri ma anche operatori di supporto, tecnici di radiologia, fisioterapisti, farmacisti. Un rilevante impegno organizzativo che vede ancora una volta la collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini che continuerà a gestire gli aspetti logistici e di sicurezza degli accessi e che in queste ore è impegnata a reclutare alcune unità di personale medico e infermieristico tra i suoi volontari che non siano già impegnati in altre strutture ospedaliere lombarde e nazionali. Sergio Rizzini, responsabile Sanità Ana, spiega che "confermiamo la storica azione a favore del Paese in particolare della comunità territoriale e l'impegno di collaborazione con Regione, Prefettura di Bergamo, ospedale Papa Giovanni nel cercare personale a supporto tra liberi professionisti non direttamente impegnati nell'emergenza in atto". (Com)