Covid: Di Maio, indispensabile massima collaborazione tra governo e autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massima collaborazione tra governo centrale e autonomie locali è indispensabile, in particolare durante la pandemia, e la ripresa dell'Italia non può che realizzarsi dai suoi territori. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea annuale dell'Anci durante la sessione di discussione dal titolo "Cambiare stile di vita per superare la crisi". Di Maio ha sottolineato che "la massima collaborazione tra governo centrale e autonomie locali è indispensabile ancora di più in una fase complessa come quella della pandemia che stiamo vivendo" e ha ricordato che "in tutto il mondo le città sono state la vera linea del fronte nel contrasto dell'epidemia" perché "le aree urbane sono ambienti per loro stessa natura complessi", basati "su interazioni sociali molto fitte" e per questo "sono state messe a dura prova da un virus che proprio nella socialità ci rende più vulnerabili e ci richiama alla responsabilità sia individuale che collettiva". Per tutte queste ragioni, "la ripresa dell'Italia non può che realizzarsi a partire dai suoi territori dalle sue città e dai suoi comuni e naturalmente in piena collaborazione con il governo centrale", ha concluso. (Beb)