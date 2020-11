Vaccini: Rozza (Pd), Ats Milano comunica ai medici che i vaccini sono esauriti, Regione faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ats di Milano ha comunicato oggi con una nota ai medici di medicina generale che "al momento attuale tutta la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale per Ats Milano presenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici. Non è stato comunicato al momento quando vi potranno essere ulteriori rifornimenti di vaccino". Un fatto stigmatizzato dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza:"La farsa è diventata tragedia – dichiara -, i cittadini ormai non sanno a che santo votarsi per farsi vaccinare, i medici a cui abbiamo chiesto di attrezzarsi per fare le vaccinazioni non hanno le dosi da somministrare per le categorie più fragili ed esposte e devono passare il tempo a comunicarlo ai loro pazienti. Fontana e Gallera stanno lasciando centinaia di migliaia di anziani ancora senza vaccino, facciano una volta per tutte chiarezza e dicano chi si può vaccinare e come e quando lo può fare." (Com)