Recovery fund: Patuanelli, Piano nazionale transizione 4.0 ne è primo mattone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano nazionale transizione 4.0 è "il primo mattone su cui si fonda il Recovery fund italiano". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Stiamo parlando - spiega - di un investimento di circa 24 miliardi di euro. Abbiamo sempre detto che quei finanziamenti andavano investiti e non spesi ed esattamente in questa direzione va il potenziamento di Transizione 4.0, che ora diventa strutturale. È un percorso partito da lontano, nato dal confronto con le categorie produttive. Con il Piano nazionale tTransizione 4.0 si raggiungono due obiettivi fondamentali: stimolare gli investimenti privati con una maggiorazione delle aliquote; dare stabilità alle categorie produttive con un pacchetto di misure ampio e pluriennale. Transizione 4.0 - conclude Patuanelli - abbraccia gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, Formazione 4.0 di dipendenti e imprenditori, punta su R&S, innovazione, design, ideazione estetica e green economy. Si tratta del cuore del nuovo piano industriale del Paese". (Rin)