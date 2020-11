Difesa: Germania e Airbus presentano alla Svizzera offerta per Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e la società Airbus hanno presentato oggi la loro offerta ufficiale all'ufficio federale svizzero degli armamenti per la vendita degli aerei Eurofighter alla Svizzera. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l'offerta è stata preparata in cooperazione con altre nazioni del progetto Eurofighter e con i partner industriali Leonardo e Bae Systems. L'offerta risponde ai criteri per il nuovo aereo da combattimento Neues Kampfflugzeug-Nkf), voluto dalla Svizzera per sostituire gli attuali velivoli F-5 e F/A-18 con modelli più moderni. Con l'acquisto degli Eurofighter, la Germania offre alla Svizzera l'opportunità di approfondire la partnership militare, in particolare riguardo l'addestramento congiunto delle forze dell'Aeronautica.(Res)